Фьючерсы на золото незначительно подешевели

Стоимость золота в понедельник утром незначительно снизилась, примерно до 1 815 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота в понедельник утром незначительно снизилась, примерно до 1 815 долларов за тройскую унцию.

Как передает Repоrt, об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом на прошлой неделе драгоценный металл потерял более 1,2% стоимости на фоне ожиданий вокруг более жесткой политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 2,95 доллара, или на 0,16%, до 1 814,15 доллара за тройскую унцию. За прошлую неделю золото подешевело на 1,27%, с 1 840 долларов. Майский фьючерс на серебро подешевел на 1,25% - до 20,675 доллара за унцию.

Одним из главных факторов для золота остается политика ФРС по ключевой ставке. В целом сильная макростатистика из США с начала года укрепила ожидания того, что регулятор может оставить ставки высокими на более продолжительный срок.

По данным CME Group, 72,3% аналитиков ждут новое повышение ставки Федрезерва в марте - вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. В то же время 27,7% закладывают увеличение уже на 50 базисных пунктов.

Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам от ФРС, которые отражаются на долларе. В свою очередь, это влияет на стоимость золота. Более "ястребиная" политика Федрезерва традиционно поддерживает доллар, и это делает золото менее доступным при покупке драгоценного металла в другой валюте, и наоборот.