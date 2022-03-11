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Фьючерсы на газ в Европе подешевели почти на 15%

Фьючерсы на газ в Европе подешевели почти на 15% Цены на газ в Европе после скачка почти до 3 900 долларов США за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3 300 долларов США во вторник продолжают устойчивое снижение, в четверг опустились до уровня чуть выше 1 500 долларов США за тысячу кубо
Финансы
11 марта 2022 г. 00:38
Фьючерсы на газ в Европе подешевели почти на 15%

Цены на газ в Европе после скачка почти до 3 900 долларов США за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3 300 долларов США во вторник продолжают устойчивое снижение, в четверг опустились до уровня чуть выше 1 500 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 615 долларов США и с начала торгов демонстрировала устойчивое снижение. Ценовой максимум достиг 1 796 долларов, а минимум - 1 365 долларов. К закрытию фьючерсы чуть подорожали, выросли до 1 512,8 доллара, что на 14,7% ниже расчетной цены накануне - 1773 долларов США.

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