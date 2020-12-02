Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в рамках коррекции

Индекс S&P 500 во вторник обновил исторический рекорд, достигнув в ходе торгов 3 678,45 пункта

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в среду после роста бирж до нового исторического максимума днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.28 (по бакинскому времени) фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,36%, до 29 694 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 12 427,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 3 652,12 пункта.

Динамика фьючерсов сигнализирует о том, что рынки США могут показать снижение в среду после роста днем ранее на 0,6-1,3% на оптимизме по вакцине от коронавируса. Индекс S&P 500 во вторник обновил исторический рекорд, достигнув в ходе торгов 3 678,45 пункта, при этом итог закрытия был чуть ниже, но также рекордным — 3 662,45 пункта. Также на историческом максимуме закрылся и технологический индекс Nasdaq, достигнув 12355,11 пункта.

"На рынках был сильный рост с момента непосредственно перед результатами выборов, и вчера мы увидели новый рекорд, и это причина для некоторой консолидации", — сказала газете Wall Street Journal глава отдела исследований MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny).

Влияние на динамику рынков в среду может оказать внутренняя статистика. Так, до открытия бирж аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные по изменению числа рабочих мест в частных компаниях США в ноябре. Ожидается, что показатель вырос на 410 тысяч после роста в октябре на 365 тысяч.