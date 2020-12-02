О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в рамках коррекции

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в рамках коррекции Индекс S&P 500 во вторник обновил исторический рекорд, достигнув в ходе торгов 3 678,45 пункта
Финансы
2 декабря 2020 г. 15:59
Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в рамках коррекции

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы снижаются в среду после роста бирж до нового исторического максимума днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.28 (по бакинскому времени) фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,36%, до 29 694 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 12 427,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 3 652,12 пункта.

Динамика фьючерсов сигнализирует о том, что рынки США могут показать снижение в среду после роста днем ранее на 0,6-1,3% на оптимизме по вакцине от коронавируса. Индекс S&P 500 во вторник обновил исторический рекорд, достигнув в ходе торгов 3 678,45 пункта, при этом итог закрытия был чуть ниже, но также рекордным — 3 662,45 пункта. Также на историческом максимуме закрылся и технологический индекс Nasdaq, достигнув 12355,11 пункта.

"На рынках был сильный рост с момента непосредственно перед результатами выборов, и вчера мы увидели новый рекорд, и это причина для некоторой консолидации", — сказала газете Wall Street Journal глава отдела исследований MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny).

Влияние на динамику рынков в среду может оказать внутренняя статистика. Так, до открытия бирж аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные по изменению числа рабочих мест в частных компаниях США в ноябре. Ожидается, что показатель вырос на 410 тысяч после роста в октябре на 365 тысяч.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
25 ноября 2020 г. 20:36
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
Восемь сенаторов Франции отозвали свои голоса в связи с резолюцией по Карабаху
26 ноября 2020 г. 17:38
В Армении обнаружили тело российского военного
В Армении обнаружили тело российского военного
26 ноября 2020 г. 21:16
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
Финкель: Религиозные памятники Кельбеджарского района не имеют отношения к армянской церкви
26 ноября 2020 г. 17:52
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана войдут в реестр ИКАО 
25 ноября 2020 г. 17:22
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы
25 ноября 2020 г. 22:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi