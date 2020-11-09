Фьючерсы на фондовые индексы США растут

Индексы подскакивают на новостях о почти решённой победе кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в США

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник подскакивают на новостях о почти решённой победе кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 15.30 (по бакинскому времени) фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 1,44%, до 28 611 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,77%, до 12 287,25 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,45%, до 3551,62 пункта.

Инвесторы в понедельник с оптимизмом восприняли новости о результатах президентских выборов в США. По прогнозам ряда телеканалов, можно уже говорить о победе Байдена.

"Хотя президент (Дональд Трамп) не уступил и высказывались опасения по поводу судебных разбирательств, видные республиканцы, включая бывшего президента Джорджа Буша, по сути, публично объявили о результатах выборов, и рынок их принял. Наблюдается рост и похоже, что он продолжится", — приводит агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).

При этом также предполагается, что контроль над американским конгрессом будет поделен между представителями Республиканской и Демократической партий. Аналитики отмечают, что это "идеальный" вариант для рынков, поскольку дает меньше возможностей для более резких изменений в политическом курсе США.