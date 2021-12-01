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Фьючерсы на фондовые индексы США растут перед статистикой с рынка труда

Фьючерсы на фондовые индексы США растут перед статистикой с рынка труда Фьючерсы на фондовые индексы США растут в среду, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики по числу рабочих мест в частных компаниях страны.
Финансы
1 декабря 2021 г. 16:55
Фьючерсы на фондовые индексы США растут перед статистикой с рынка труда

Фьючерсы на фондовые индексы США растут в среду, в то время как инвесторы ожидают публикации статистики по числу рабочих мест в частных компаниях страны.

Об этом передает Report со ссылкой на "Прайм".

Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,83% — до 34742 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,38%, до 16373,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,18%, до 4619,75 пункта.

Позднее в ходе торгов аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в ноябре. Эксперты полагают, что показатель в отчетном месяце вырос на 520 тыс. после роста в октябре на 571 тыс. В пятницу будут опубликованы данные Минтруда США по безработице в стране в ноябре. Аналитики прогнозируют сокращение показателя до 4,5% с октябрьских 4,6%.

Инвесторы также отыгрывают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла об инфляции и программе выкупа активов. Пауэлл признал, что инфляцию пора перестать называть временной в формулировках ФРС и отметил, что регулятор может прекратить программу выкупа активов раньше, чем планировалось.

Опасения вокруг инфляционного давления на этом фоне поутихли, что поддержало рисковые настроения на рынках. Официальные данные по росту потребительских цен в США будут опубликованы 10 декабря. Аналитики прогнозируют замедление годовой инфляции в ноябре до 5,8% с октябрьских 6,2%, которые являются максимумом с 1990 года.

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