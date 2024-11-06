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Фьючерсы на фондовые индексы США прибавили около 2% на данных о ходе выборов

Фьючерсы на фондовые индексы США прибавили около 2% на данных о ходе выборов Рынок акций США реагирует уверенным ростом на данные о ходе президентских выборов, котировки фьючерсов на основные фондовые индексы прибавили 1,7-2,1%.
Финансы
6 ноября 2024 г. 12:11
Фьючерсы на фондовые индексы США прибавили около 2% на данных о ходе выборов

Рынок акций США реагирует уверенным ростом на данные о ходе президентских выборов, котировки фьючерсов на основные фондовые индексы прибавили 1,7-2,1%.

Как передает Report, доллар США резко укрепился к основным валютам.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), подскочил на 1,6%, более широкий WSJ Dollar Index - на 1,3%.

Пара евро/доллар составил 1,0733 долларов по сравнению с 1,0932 долларами на закрытие предыдущей сессии.

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп одержал победу на выборах 2024 года, набрав 277 голосов выборщиков.

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