Фьючерсы на фондовые индексы США прибавили около 2% на данных о ходе выборов

Фьючерсы на фондовые индексы США прибавили около 2% на данных о ходе выборов

Рынок акций США реагирует уверенным ростом на данные о ходе президентских выборов, котировки фьючерсов на основные фондовые индексы прибавили 1,7-2,1%.

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