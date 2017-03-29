Фунт стерлингов резко подешевел

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня подписала официальное письмо в Европарламент о применении статьи 50 Лиссабонского договора ЕС, дающей право на выход страны из ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, после подписания фунт стерлингов по отношению к доллару резко снизился на 1,8% - с 1,2620 USD/GBP до 1,2390 USD/GBP. Сегодня посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу вручит письменное уведомление председателю Евросовета Дональду Туску.

Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейшее снижение курса до отметки 1,22 USD/GBP. На рынке наличной валюты Азербайджана фунт стерлингов предположительно подешевеет до 2,10 маната.