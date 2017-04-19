Фунт стерлингов показал значительный рост

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Объявление британским премьер-министром Терезой Мэй о проведении досрочных всеобщих выборов 8 июня стало причиной улучшения оценок аналитиков в отношении перспектив фунта стерлингов. Как передает Report со ссылкой на RNS, об этом сообщает The Guardian.

По информации, в Deutsche Bank сочли, что досрочные выборы означают коренной перелом для фунта стерлингов. Ранее аналитики банка относились к числу наиболее пессимистично настроенных в отношении британской валюты — и в марте прогнозировали, что курс фунта стерлингов будет падать и дальше. Теперь они отказались от этого прогноза.

Глава исследований рынка в Brewin Dolphin Гай Фостер указывает, что и ранее ждал укрепления фунта стерлингов: "Девальвация, которая имела место после референдума, оставила фунт выглядящим недооцененным. В конце концов, те, кто спекулировал на его понижении, должны были закрыть свои позиции".

По мнению главного экономиста Schroders Кита Уэйда, успех на выборах даст Терезе Мэй мандат на осуществление ее собственной стратегии Brexit — более осторожной и мягкой.

На фоне новости курс фунта стерлингов против доллара укрепился на 3,2% - до 1,29 доллара за фунт стерлингов. На рынке наличной валюты Азербайджана курс фунта стерлингов повысился с 2,10 до 2,17 AZN/GBP.