Фунт снизился к доллару перед выходом статистики инфляции в Великобритании

Курс фунта стерлингов к доллару снизился в среду утром перед выходом статистики инфляции в Великобритании.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс фунта стерлингов к доллару снизился до $1,3473 за фунт с уровня предыдущего закрытия в $1,3491.

При этом курс евро к доллару опустился до $1,1633 с уровня прошлого закрытия в $1,1647 за евро, курс доллара к иене - до 147,55 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,67 иены за доллар.

А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 98,37 пункта.

В среду будет опубликована статистика инфляции в Великобритании Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 3,7% с 3,6% месяцем ранее.