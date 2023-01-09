Фунт достиг двухнедельного максимума против доллара

Британский фунт в понедельник достиг максимума за 2,5 недели против доллара США, который демонстрирует широкомасштабное ослабление.

Британский фунт в понедельник достиг максимума за 2,5 недели против доллара США, который демонстрирует широкомасштабное ослабление.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, позднее в течение сессии ожидаются комментарии главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, а на вторник запланировано выступление управляющего Эндрю Бейли.

Пара фунт/доллар на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,3%, по 1,2123, после того, как ранее достигла самого высокого уровня с 21 декабря на отметке 1,2174. В пятницу пара подскочила на 1,5% после того, как слабые данные США вызвали падение доллара.

Согласно опубликованному в пятницу отчету, активность в сфере услуг США впервые с мая 2020 года перешла к сокращению, тогда как другой отчет указал на значительный рост числа рабочих мест, хотя почасовой заработок при этом рос самыми слабыми темпами за 16 месяцев.

Индекс доллара США, который отслеживает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, включая фунт, приблизился к самому низкому уровню за семь месяцев.