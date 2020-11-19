Фунт дешевеет к доллару на рисках вокруг сделки Великобритании и ЕС

Ситуация вокруг торговых договоренностей между Великобританией и ЕС сдерживает курс британской валюты

Курс фунта стерлингов к доллару опускается на неопределенности по поводу условий выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и рисков по торговой сделке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.30 (по бакинскому времени) курс фунта стерлингов опускался к доллару до 1,3232 доллара США за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3269 доллара США, курс евро к доллару уменьшался до 1,1846 доллара США с уровня предыдущего закрытия в 1,1852 доллара США за евро. Курс доллара к иене сокращался до 103,8 иены со 103,83 иены на прошлом закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 92,49 пункта.

Ситуация вокруг торговых договоренностей между Великобританией и ЕС сдерживает курс британской валюты. Ранее газета Times сообщила со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, что лидеры стран Евросоюза потребуют в четверг от Еврокомиссии опубликовать планы на случай неудачи переговоров с Великобританией по торговому соглашению после Brexit.

Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют уже несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства. Срок, в который должно быть согласовано торговое соглашение, уже истек. После согласования и для вступления в действия с января 2021 года документ должен быть ратифицирован, следовательно, у переговорщиков остается все меньше времени для поиска компромиссов.

"На данный момент есть очень небольшой диапазон возможностей: торговое соглашение с возможными уступками по рыболовству и государственной помощи против риска отсутствия сделки", — приводит агентство Reuters мнение стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).