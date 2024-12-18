Фуад Наджафли: Доля местных доходов в Нахчыване превысит 50% в этом году

Доля местных доходов в бюджете Нахчыванской Автономной Республики превысит 50% к концу этого года, тогда как она составляла 20-25% последние два года.

Доля местных доходов в бюджете Нахчыванской Автономной Республики превысит 50% к концу этого года, тогда как она составляла 20-25% последние два года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента в Нахчыване Фуад Наджафли на Финансовом форуме.

Он отметил, что в последние два года реформы, направленные на внедрение методов нового управления, затронули также финансовый сектор Нахчывана.

"В соответствии с поручениями президента страны ведется последовательная работа по укреплению финансовой дисциплины, правильному составлению и исполнению бюджета, увеличению местных доходов и снижению дотаций. В Нахчыване также ведется системная работа по проведению государственных закупок в соответствии с законодательными требованиями, что обеспечивает целевое использование государственных средств. Мы уверены, что этот форум поможет определить новые цели и будет полезен для эффективной реализации финансовой политики в автономной республике", - отметил Наджафли.