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FTC: Криптовалютные мошенники выманили у американцев более 2 млн долларов

FTC: Криптовалютные мошенники выманили у американцев более 2 млн долларов Злоумышленники выдавали себя за главу Tesla Inc. Илона Маска
Финансы
20 мая 2021 г. 09:41
FTC: Криптовалютные мошенники выманили у американцев более 2 млн долларов

Американцы потеряли более 2 млн долларов США с октября прошлого года в результате мошеннической схемы, в которой злоумышленники выдавали себя за главу Tesla Inc. (SPB: TSLA) Илона Маска.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США.

Мошенники обещали, что Маск увеличит сумму в криптовалюте, которая будет отправлена на его кошелек, и возвратит ее пользователю.

Аналогичные мошеннические схемы на рынке криптовалют стоили простым пользователям 80 млн долларов США, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Средние потери в расчете на человека составили 1900 долларов США.

За последние полгода FTC получила около 7 тыс. сообщений от пользователей, столкнувшихся с разными формами мошенничеств. Некоторые из них начинались как предложение о помощи с инвестициями, а затем перенаправляли пользователей на фейковые сайты. "Распространенной формой мошенничества стало обещание какого-либо селебрити, ассоциирующегося с криптовалютами, умножить сумму, отправляемую на его кошелек, и возвратить ее обратно", – отмечают в FTC.

Маск регулярно пишет в Twitter о криптовалютах, курсы которых активно реагируют на его заявления. Так, мартовское заявление Маска о том, что за биткоины можно будет купить автомобили Tesla, привело к скачку курса криптовалюты.

На прошлой неделе Маск, однако, объявил, что его компания не будет принимать криптовалюты для оплаты автомобилей, и биткоин резко снизился в цене. Маск также регулярно упоминает Dogecoin, криптовалюту, созданную в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину. Курс Dogecoin, в начале этого года составлявший менее 1 цента, в начале текущего месяца поднимался до 69 центов. В среду Dogecoin подешевел на 19% и торгуется на уровне 38,69 цента.

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