FT: Швейцарские банки пожаловались на уход китайских клиентов из-за санкций против РФ

Руководители крупных швейцарских банков обеспокоились тем, что их состоятельные клиенты из Китая стали гораздо сильнее переживать за сохранность своих средств в стране из-за санкций, введенных в отношении Российской Федерации.

Руководители крупных швейцарских банков обеспокоились тем, что их состоятельные клиенты из Китая стали гораздо сильнее переживать за сохранность своих средств в стране из-за санкций, введенных в отношении Российской Федерации.

Как передает Report, об этом пишет Financial Times , ссылаясь на неназванных банкиров.

"Мы были не только удивлены, но и шокированы тем, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса", - рассказал член совета директоров одного из банков, курирующих азиатское направление кредитной организации.

Он отметил, что располагает статистикой, согласно которой сотни клиентов хотели открыть свои счета, но теперь этого не делают из-за опасений.

Издание рассказало о том, что им удалось пообщаться с представителями шести банков из топ-10 страны и все они рассказали об опасениях клиентов из КНР открывать счета в Швейцарии. Банкиры посетовали на то, что это может затормозить развитие их бизнеса. Один из руководителей банка обратил внимание, что Швейцария слишком быстро ввела санкции против клиентов из России.

Согласно данным опроса швейцарской газеты Tages-Anzeiger, около половины жителей Швейцарии (49%) выступают за конфискацию попавших под санкции российских активов в пользу Украины, против этой меры проголосовало 46% опрошенных. Из числа опрошенных 5% сказали, что не знают ответа на поставленный вопрос.