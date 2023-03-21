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FT: Поглощение UBS банка Credit Suisse может оставить без работы тысячи сотрудников

FT: Поглощение UBS банка Credit Suisse может оставить без работы тысячи сотрудников В случае поглощения оказавшегося в сложной ситуации швейцарского банка Credit Suisse крупнейшим финансовым учреждением страны UBS под угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест.
Финансы
21 марта 2023 г. 11:39
FT: Поглощение UBS банка Credit Suisse может оставить без работы тысячи сотрудников

В случае поглощения оказавшегося в сложной ситуации швейцарского банка Credit Suisse крупнейшим финансовым учреждением страны UBS под угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, в общей сложности сокращения могут затронуть до трети из 120 тыс. сотрудников вновь создаваемой банковской группы.

Основная часть увольнений придется на внутренний бизнес и инвестиционный банк Credit Suisse, где задействовано 30 тыс. работников. В результате 17 тыс. инвестиционных банкиров потеряют работу, поскольку подразделение будет практически ликвидировано.

Сам UBS, насчитывающий более 74 тыс. сотрудников по всему миру, также намерен упразднить совпадающие функции Credit Suisse в Швейцарии. Закрытию подлежат филиалы, будет сокращено число административных должностей. В Credit Suisse по состоянию на конец 2022 года работало порядка 50 тыс. человек, 4 тыс. из них уже подпали под сокращение в начале года.

19 марта правительство Швейцарии одобрило приобретение со стороны UBS банка Credit Suisse.

Сумма сделки по поглощению составит около $3,24 млрд. Ожидается, что слияние банков завершится ко второй половине 2023 года.

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Версия на английском языке ‘10,000 jobs to go’ as UBS looks to acquire Credit Suisse: reports 
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