ФРС выпустит свою криптовалюту

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Пока рано говорить о выпуске цифровой валюты ФРС, но мы уже об этом думаем. Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом заявил Уильям Дадли, глава Нью-Йоркского бюро Федеральной резервной системы США.

Выступая в Ратгерском университете штата Нью-Джерси, Дадли назвал "неустойчивым" биткоин, стоимость которого превысила 11 тыс. долларов: "Я не думаю, что это устойчивый финансовый инструмент. Скорее, это спекулятивная операция".

У. Дадли сказал, что биткоин не сможет конкурировать с долларом США. В то же время представитель ФРС отметил значение технологии цифровой валюты.