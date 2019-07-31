​ФРС впервые за десять лет снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 июля впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), до уровня в 2-2,25% годовых.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.

Большое влияние на действия американского финансового регулятора оказывают, в частности, решения европейского центробанка. На последнем заседании в июне он сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. При этом на рынке возросли ожидания, что ЕЦБ может и снизить ставку до минус 0,5% в сентябре.

В результате столь низких ставок американская нацвалюта, а значит и товары, производимые в США, теряет конкурентные преимущества.