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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.
Финансы
28 июля 2021 г. 22:36
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет (по операциям на открытом рынке) решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - сказано в сообщении.

ФРС США продолжит покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 млрд долларов США ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на 40 млрд долларов США ежемесячно.

"В декабре прошлого года Комитет (по операциям на открытом рынке) указал, что он будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг... до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в максимальной занятости и инфляции. С тех пор экономика достигла прогресса в достижении этих целей, и комитет продолжит оценку прогресса на предстоящих заседаниях. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке FED yenə uçot dərəcəsini 0-0,25 faiz səviyyəsində saxladı

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