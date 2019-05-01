ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Данное решение ФРС приняла по итогам заседания 30 апреля — 1 мая.

Как отмечается, решение американского регулятора о сохранении базовой ставки совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Ранее ФРС также сохранила процентные ставки, после чего индекс Dow взлетел на 450 пунктов.