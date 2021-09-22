ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Регулятор отметил, что ставка, скорее всего, не будет меняться в течение всего года. Повышение возможно в 2022 году.

Данное решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Последний раз базовая ставка по доллару менялась в марте 2020 года.

Кроме того, ФРС ухудшила прогноз роста ВВП страны на 2021 год с 7% до 5,9%, а на 2022 год улучшила с 3,3% до 3,8%. Ожидания по инфляции на этот год повышены с 3,4% до 4,2%, на 2022 год - с 2,1% до 2,2%.