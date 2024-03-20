ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам мартовского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам мартовского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

Как передает Report , это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет по операциям на открытом рынке, FOMC принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - говорится в сообщении.

В регуляторе сочли неуместным снижать целевой диапазон ставки, пока не появится большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к отметке в 2%.

При этом регулятор улучшил прогноз роста ВВП США на текущий год с 1,4% до 2,1%. В 2025 году ФРС теперь прогнозирует рост показателя на 2%, а не 1,8%, как ожидалось ранее.

ФРС сохранила прогноз по инфляции в стране на уровне 2,4%, а на 2025 год повысила на 0,1% - до 2,2%. При этом прогноз по безработице снизился до 4% с 4,1%.