ФРС США повысила ставку на 0,5 процентных пункта

ФРС США повысила ставку на 0,5 п.п., до 0,75-1%.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель пятнадцать заседаний подряд. 16 марта ФРС повысила ставку до уровня 0,25-0,5%.