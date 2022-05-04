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ФРС США повысила ставку на 0,5 процентных пункта

ФРС США повысила ставку на 0,5 процентных пункта ФРС США повысила ставку на 0,5 п.п., до 0,75-1%.
Финансы
4 мая 2022 г. 22:09
ФРС США повысила ставку на 0,5 процентных пункта

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель пятнадцать заседаний подряд. 16 марта ФРС повысила ставку до уровня 0,25-0,5%.

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