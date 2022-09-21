ФРС США повысила ставку до 3-3,25%

ФРС США третий раз подряд повысила ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в третий раз подряд повысила базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 3-3,25%.

Как передает Report, об этом следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет по операциям на открытом рынке принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3,00-3,75% и ожидает, что дальнейшее повышение целевого диапазона будет уместным", - говорится в заявлении.

Согласно опубликованным материалам, большинство членов FOMC видят ставку на уровне 4,25-4,5% к концу 2022 года.

Регулятор ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году до 0,2% с 1,7%, а также повысил прогноз по инфляции в США в 2022 году до 5,4% с 5,2%, в 2023 году - до 2,8% с 2,6%, в 2024 году - до 2,3% с 2,2%.