О нас

ФРС США повысила ставку до 1,5-1,75%

ФРС США повысила ставку до 1,5-1,75% Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5-1,75%.
Финансы
15 июня 2022 г. 22:07
ФРС США повысила ставку до 1,5-1,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5-1,75%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Повышение стало самым агрессивным с 1994 года.

"Комитет (по операциям на открытом рынке) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным", - сказано в сообщении.

ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.

Также ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 1,7% с 2,8%. Кроме того, ФРС увеличила прогноз по уровню безработицы в 2022 году в США до 3,7% с 3,5%, в 2023 году - повышен до 3,9% с 3,5%.

Регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2022 году до 5,2% с 4,3%. Помимо этого, ФРС США прогнозирует ставку на уровне от 3% и выше.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FED uçot dərəcəsini son 28 ildə rekord səviyyədə artırıb

Другие новости из категории

ЕБРР выделит Нафтогазу кредит в 300 млн евро
ЕБРР выделит "Нафтогазу" кредит в 300 млн евро
15 июня 2022 г. 12:01
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (15.06.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (15.06.2022)
15 июня 2022 г. 09:39
В Швеции уровень инфляции достиг максимума с 1991 года
В Швеции уровень инфляции достиг максимума с 1991 года
14 июня 2022 г. 22:48
В Центробанке состоялась встреча с руководителями страховых компаний
В Центробанке состоялась встреча с руководителями страховых компаний
14 июня 2022 г. 22:14
Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на 1,4 трлн долларов
Благосостояние 500 богатейших людей мира с начала года упало на 1,4 трлн долларов
14 июня 2022 г. 20:50
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Использование искусственного интеллекта в банках Азербайджана приводит к экономии времени и кадров
Использование искусственного интеллекта в банках Азербайджана приводит к экономии времени и кадров
14 июня 2022 г. 16:17
Fitch вновь повысило прогноз по мировым ценам на нефть и газ
Fitch вновь повысило прогноз по мировым ценам на нефть и газ
14 июня 2022 г. 15:07
Ведущее бройлерное предприятие Азербайджана завершило прошлый год с прибылью
Ведущее бройлерное предприятие Азербайджана завершило прошлый год с прибылью
14 июня 2022 г. 14:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi