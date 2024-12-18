ФРС США понизила ставку до 4,25-4,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющие функции центрального банка, понизила ставку на 25 б. п., до диапазона 4,25-4,5% годовых.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющие функции центрального банка, понизила ставку на 25 б.п., до диапазона 4,25-4,5% годовых.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении финорганизации по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

"<...> Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта до 4,25 - 4,5%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков", - отмечается в релизе.

В ведомстве считают, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, с начала года условия на рынке труда в целом улучшились, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция приблизилась к целевому показателю FOMC в 2%, но остается несколько повышенной.

Отметим, что снижение ключевой ставки ФРС до 4,25–4,5% годовых сигнализирует о стремлении смягчить финансовые условия в стране для поддержки экономики на фоне возможного замедления роста. Это решение может стимулировать бизнес и потребительские расходы в стране, но также повышает риски усиления инфляции в будущем. На мировых рынках снижение ставки ослабляет доллар, поддерживая экспортные экономики, но усложняет положение стран с высокими долгами в американской валюте.