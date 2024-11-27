ФРС США ожидает постепенное снижение базовой процентной ставки

Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, выразили уверенность в том, что инфляция ослабевает, а рынок труда остается стабильным, что позволяет ожидать дальнейшего снижения базовой

Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, выразили уверенность в том, что инфляция ослабевает, а рынок труда остается стабильным, что позволяет ожидать дальнейшего снижения базовой процентной ставки, хотя и постепенными темпами.

Как передает Report , об этом свидетельствует распространенный во вторник отчет о состоявшемся 6-7 ноября заседании руководства финрегулятора.

"При обсуждении перспектив денежно-кредитной политики участники заседания отметили, что если данные будут соответствовать ожиданиям, инфляция продолжит устойчиво снижаться до целевых 2%, а в экономике сохранится примерно максимальная занятость, то, вероятно, со временем будет целесообразно постепенно перейти к более нейтральной политике", - говорится о ставке в протоколе.

В руководстве ФРС удовлетворены темпами роста инфляции, хотя по большинству показателей она по-прежнему превышает целевые 2%. Они подчеркнули, что дальнейшее снижение ставки, скорее всего, произойдет, но не уточнили, когда и в какой степени.