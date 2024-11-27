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ФРС США ожидает постепенное снижение базовой процентной ставки

ФРС США ожидает постепенное снижение базовой процентной ставки Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, выразили уверенность в том, что инфляция ослабевает, а рынок труда остается стабильным, что позволяет ожидать дальнейшего снижения базовой
Финансы
27 ноября 2024 г. 00:48
ФРС США ожидает постепенное снижение базовой процентной ставки

Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, выразили уверенность в том, что инфляция ослабевает, а рынок труда остается стабильным, что позволяет ожидать дальнейшего снижения базовой процентной ставки, хотя и постепенными темпами.

Как передает Report, об этом свидетельствует распространенный во вторник отчет о состоявшемся 6-7 ноября заседании руководства финрегулятора.

"При обсуждении перспектив денежно-кредитной политики участники заседания отметили, что если данные будут соответствовать ожиданиям, инфляция продолжит устойчиво снижаться до целевых 2%, а в экономике сохранится примерно максимальная занятость, то, вероятно, со временем будет целесообразно постепенно перейти к более нейтральной политике", - говорится о ставке в протоколе.

В руководстве ФРС удовлетворены темпами роста инфляции, хотя по большинству показателей она по-прежнему превышает целевые 2%. Они подчеркнули, что дальнейшее снижение ставки, скорее всего, произойдет, но не уточнили, когда и в какой степени.

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