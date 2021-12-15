ФРС США ожидаемо сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
"Комитет по операциям на открытом рынке стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%", - отмечается в заявлении.
Американский регулятор объявил об ускорении сворачивания темпов покупки активов с рынка - в январе объем ежемесячного выкупа снизится до 60 с 90 млрд долларов США в декабре.