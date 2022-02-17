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ФРС США не исключила ускорение ужесточения политики

ФРС США не исключила ускорение ужесточения политики Федеральная резервная система (ФРС) США может провести более быстрое ужесточение монетарной политики, если инфляция не будет ослабевать согласно ожиданиям.
Финансы
17 февраля 2022 г. 07:18
ФРС США не исключила ускорение ужесточения политики

Федеральная резервная система (ФРС) США может провести более быстрое ужесточение монетарной политики, если инфляция не будет ослабевать согласно ожиданиям.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном протоколе январского заседания ФРС.

"Большинство участников отметили, что если инфляция не будет снижаться, как они ожидают, может быть целесообразно, чтобы комитет отказался от поддерживающей политики более быстрыми темпами, чем они ожидают сейчас", - отмечается в документе.

Многие согласились с тем, что следует сохранить темпы выкупа активов с рынка. При этом некоторые выступили за более раннее сворачивание выкупа, что могло бы подтвердить приверженность регулятора к снижению инфляции.

Перебои в цепи поставок и нехватка рабочей силы продолжили ограничивать возможность бизнеса удовлетворять сильный спрос, что усугублялось появлением штамма "омикрон".

Рынок труда, считают участники, показал заметный прогресс в восстановлении после рецессии, вызванной пандемией, и по большинству показателей является сейчас сильным. Показатели экономической активности также продолжили улучшаться, считают члены заседания.

По итогам заседания ФРС США, которое прошло 25-26 января, регулятор сохранил ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Федрезерв также объявил, что в феврале он сохранит темпы снижения покупки активов и выкупит их в объеме до 30 миллиардов долларов после 60 миллиардов долларов в январе. Регулятор отметил, что скоро может наступить подходящее время для повышения ставки. Следующее заседание запланировано на 15-16 марта.

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