ФРС США изучает вопрос создания электронного доллара

ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, однако делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы.

ФРС США внимательно изучает вопрос создания электронного доллара, однако делать это надо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

"Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые центробанки... Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать", - сказал он, выступая в банковском комитете сената.

ФРС, заверил Пауэлл, намерена решать связанные с этим технические вопросы, а также широко консультироваться с общественностью о целесообразности введения электронного доллара вообще.

"Я бы также сказал, что мы являемся резервной мировой валютой, и мы несем ответственность за то, чтобы сделать это правильно. Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно. Но это то, во что мы инвестируем время, труд", - сказал он.

По его словам, в этом процессе надо избежать создания чего-то, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести деньги из банковской системы. Однако в целом Пауэлл охарактеризовал это как "высокоприоритетный проект".