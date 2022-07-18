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ФРС США готовится повысить ставку еще на 75 б.п. на июльском заседании

ФРС США готовится повысить ставку еще на 75 б.п. на июльском заседании Представители руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США сигнализируют о том, что, вероятно, повысят ключевую ставку на 75 базисных пункта (б.п.) по итогам июльского заседания в рамках усилий по борьбе с ускорением инфляции.
Финансы
18 июля 2022 г. 11:41
ФРС США готовится повысить ставку еще на 75 б.п. на июльском заседании

Представители руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США сигнализируют о том, что, вероятно, повысят ключевую ставку на 75 базисных пункта (б.п.) по итогам июльского заседания в рамках усилий по борьбе с ускорением инфляции.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", таким образом, регулятор решится на столь резкое повышение ставки второе заседание подряд.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил тогда, что в июле ставка будет поднята еще на 50-75 б.п., и рынок закладывал ее подъем максимум на 75 б.п.

Ставка Федрезерва сейчас находится на уровне 1,5-1,75%. Следующее заседание регулятора состоится 26-27 июля.

При этом в определенный момент представители руководства ФРС не исключали возможности того, что в июле ставка будет повышена на 100 б.п., однако некоторые из них в последнее время стали отметать подобную идею в ходе публичных выступлений и интервью, пишет The Wall Street Journal. Федрезерв не повышала ставку на 100 б.п. с тех пор, как сделала ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) своим основным инструментом в рамках монетарной политики в начале 1990-х годов.

В то же время президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал на прошлой неделе, что ФРС стоит ускорить темпы подъема ключевой процентной ставки для борьбы с "упрямо высокой инфляцией".

Потребительские цены в прошлом месяце подскочили на 9,1%, установив новый максимум более чем за 40 лет.

При этом представители руководства Федрезерва могут столкнуться с более сложными выборами относительно темпов ужесточения монетарной политики позднее в текущем году, особенно, если экономика продолжит демонстрировать признаки замедления роста, тогда как инфляция будет устойчиво находиться выше целевых 2%.

Так, президент ФРБ Ричмонда Ричард Баркин на прошлой неделе сказал, что сосредоточен на повышении ставки выше уровня инфляции, которого инвесторы ждут в течение двух следующих лет.

Тем временем Баллард отметил, что ключевая ставка к концу текущего года должна достичь 3,75-4%. Ранее он говорил, что предпочтительным уровнем будет 3,5%.

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