ФРС США готова в следующий раз повысить ставку на 50 или 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, готова повысить в конце июля базовую процентную ставку на 50 или 75 базисных пунктов для борьбы с высоким уровнем инфляции в стране.
"При обсуждении принятия возможных мер на предстоящих заседаниях участники по-прежнему ожидают, что для достижения целей комитета (целевого показателя инфляции в 2% - ред.) будет целесообразным продолжающееся повышение ставки, - отмечается в документе. - В частности, участники высказали мнение, что повышение ставки на 50 или 75 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на следующем заседании".
Таким образом, финрегулятор подчеркнул необходимость борьбы с инфляцией, даже если это означает замедление американской экономики, которая, по мнению аналитиков, может скатиться в рецессию. "Участники (заседания) признали, что ужесточение мер может на некоторое время замедлить темпы экономического роста, однако они считают, что возвращение инфляции к уровню 2% имеет решающее значение для достижения максимальной занятости на устойчивой основе", - подчеркивается в протоколе.