ФРС США готова повысить ставку в более ранние сроки, чем ожидалось

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, готова повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки, чем ожидалось, в связи с экономической ситуацией в стране.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, готова повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки, чем ожидалось, в связи с экономической ситуацией в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствует распространенный отчет о состоявшемся 14-15 декабря заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

В нем отмечается, что укрепление экономики и высокий уровень инфляции США могут привести к более раннему, чем ожидалось, повышению ставки высокими темпами. "Участники заседания в целом отметили, что, учитывая их индивидуальные прогнозы относительно экономики, рынка труда и инфляции, повышение ставки в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, может оказаться оправданным", - отмечается в документе.

В настоящее время эксперты прогнозируют, что финрегулятор начнет повышать ставку в марте. Как ожидается, в 2022 году ее повысят трижды. В декабре ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.

Следующее заседание американского регулятора состоится 25-26 января.