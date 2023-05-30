О нас

ФРС США: Долг американцев по кредитам приближается к $1 трлн

ФРС США: Долг американцев по кредитам приближается к $1 трлн Суммарный долг американцев по кредитным картам почти достиг рекордного триллиона долларов в 2023 году.
Финансы
30 мая 2023 г. 15:46
ФРС США: Долг американцев по кредитам приближается к $1 трлн

Суммарный долг американцев по кредитным картам почти достиг рекордного триллиона долларов в 2023 году.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Hill.

Согласно оценкам Федеральной резервной системы США (ФРС), общая задолженность по кредитным картам в стране достигла 986 млрд долларов. За два года этот показатель вырос на 250 млрд долларов. В четвертом квартале 2022 года сумма задолженности увеличилась на 86 млрд долларов, что стало рекордным квартальным показателем за всю историю наблюдений.

По данным ФРС, средний долг американского домохозяйства в настоящее время составляет около 10 тыс. долларов, что также является рекордом. Средняя процентная ставка по новой кредитной карте составляет 24%, что стало самым высоким зафиксированным показателем со времен президентства Рональда Рейгана. Отмечается, что порядка 46% держателей карт имеют долги по сравнению с 36% годом ранее.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Americans owe $1 trillion in credit card debt

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi