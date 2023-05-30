ФРС США: Долг американцев по кредитам приближается к $1 трлн

Суммарный долг американцев по кредитным картам почти достиг рекордного триллиона долларов в 2023 году.

Суммарный долг американцев по кредитным картам почти достиг рекордного триллиона долларов в 2023 году.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Hill.

Согласно оценкам Федеральной резервной системы США (ФРС), общая задолженность по кредитным картам в стране достигла 986 млрд долларов. За два года этот показатель вырос на 250 млрд долларов. В четвертом квартале 2022 года сумма задолженности увеличилась на 86 млрд долларов, что стало рекордным квартальным показателем за всю историю наблюдений.

По данным ФРС, средний долг американского домохозяйства в настоящее время составляет около 10 тыс. долларов, что также является рекордом. Средняя процентная ставка по новой кредитной карте составляет 24%, что стало самым высоким зафиксированным показателем со времен президентства Рональда Рейгана. Отмечается, что порядка 46% держателей карт имеют долги по сравнению с 36% годом ранее.