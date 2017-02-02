ФРС сохранила ставку на уровне 0,5 0,75%

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение сохранить ставку на уровне 0,25–0,5%.

Как передает Report, об этом сообщает ФРС.

«Комитет по открытым рынкам ожидает, что с помощью постепенных корректировок направления денежно-кредитной политики экономическая активность будет развиваться в умеренном темпе, условия рынка труда будут в дальнейшем постепенно улучшатся, а инфляция ускорится до 2% в среднесрочной перспективе. Краткосрочные риски для экономического прогноза выглядят в целом сбалансированными. Комитет продолжает внимательно следить за показателями инфляции, а также глобальными экономическими и финансовыми изменениями», — пояснила ФРС причины сохранения ставки.

В прошлый раз, в декабре 2016 года, ФРС приняла решение повысить ставку на 0,25 п. п. — до 0,5–0,75% — впервые с декабря 2015 года.