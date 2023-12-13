ФРС сохранила базовую ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых.
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Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.
"Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%" - говорится в сообщении.
Решение сохранить ставку ФРС принимает третий раз подряд.