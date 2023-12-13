ФРС сохранила базовую ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

"Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%" - говорится в сообщении.

Решение сохранить ставку ФРС принимает третий раз подряд.