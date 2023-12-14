ФРС повысил прогноз роста экономики США на 2023 год

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста экономики страны на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год – до 1,4% с 1,5%.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста экономики страны на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год до 1,4% с 1,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, ожидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 2,8% с 3,3%, на следующий – до 2,4% с 2,5%.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, к концу 2025 года – 3,6%. В сентябре базовая процентная ставка ожидалась на уровне 5,1% и 3,9% соответственно.

Напомним, что ранее ФРС приняла решение о сохранении процентной ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых.