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ФРС повысил прогноз роста экономики США на 2023 год

ФРС повысил прогноз роста экономики США на 2023 год Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста экономики страны на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год – до 1,4% с 1,5%.
Финансы
14 декабря 2023 г. 01:23
ФРС повысил прогноз роста экономики США на 2023 год

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста экономики страны на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год до 1,4% с 1,5%.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, ожидания Федрезерва в отношении инфляции на текущий год пересмотрены до 2,8% с 3,3%, на следующий – до 2,4% с 2,5%.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, к концу 2025 года – 3,6%. В сентябре базовая процентная ставка ожидалась на уровне 5,1% и 3,9% соответственно.

Напомним, что ранее ФРС приняла решение о сохранении процентной ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых.

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