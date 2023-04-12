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ФРС США ожидает рецессии в 2023 году

ФРС США ожидает рецессии в 2023 году Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, считает, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в 2023 году.
Финансы
12 апреля 2023 г. 23:37
ФРС США ожидает рецессии в 2023 году

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, считает, что последствия банковского кризиса, вероятно, приведут к рецессии в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует отчет о состоявшемся 21-22 марта заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

Сотрудники финрегулятора выступили на заседании с докладом, в котором говорится о потенциальных последствиях банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB) и других потрясений в финансовом секторе, которые произошли в марте.

"Учитывая их (экономистов ФРС - ред.) оценку потенциальных экономических последствий недавних событий в банковском секторе, прогнозы персонала (ФРС) на момент проведения мартовского заседания включали умеренную рецессию, которая начнется позже в этом году, с последующим восстановлением в течение последующих двух лет", - говорится в протоколе заседания.

При этом в своем мартовском прогнозе ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США на 2023 год - до 0,4% с 0,5%. Прогноз экономического роста на 2024 год также был понижен до 1,2% с 1,6%, на 2025 год улучшен - до 1,9% с 1,8%. По мнению американских аналитиков, рецессия может начаться в конце 2023 года.

Кроме того, в протоколе подчеркивается, что ФРС не намерена останавливаться в вопросе повышения базовой процентной ставки. Руководящий комитет ФРС считает, что необходимо принимать больше мер для снижения высокой инфляции. В протоколе говорится, что ФРС "прогнозирует резкое снижение инфляции в следующем году".

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