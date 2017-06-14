ФРС ожидает дальнейшего повышения ставки

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидает, что экономические условия в дальнейшем позволят обеспечить постепенное повышение ставки по федеральным фондам.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ФРС.

14 июня 2017 года было принято решение повысить ставку по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта — с 0,75–1% до 1–1,25%.

«Значение ставки, вероятно, останется на некоторое время ниже уровней, которые, как ожидается, будут преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая динамика ставки по федеральным фондам будет зависеть от экономических прогнозов, составляемых на основе поступающих данных», — говорится в сообщении.

«Информация, полученная с момента проведения в мае заседания комитета по открытому рынку ФРС, указывает на то, что рынок труда продолжает укрепляться и что в этом году экономическая активность растет умеренно. Рост рабочих мест умеренный, но с начала года он был уверенным, а уровень безработицы снизился. В последние месяцы увеличились расходы домашних хозяйств, а объем инвестиций в основной капитал продолжал расти. Инфляция снизилась в последнее время и без учета цен на продовольствие и энергоносители составляет немногим менее 2%. Рыночные меры по компенсации инфляции остаются слабыми; основанные на опросах долгосрочные инфляционные ожидания мало изменились и находятся в равновесии», — отмечает ФРС.

Комитет по-прежнему ожидает, что с постепенной корректировкой денежно-кредитной политики экономическая активность будет расти умеренными темпами, а условия на рынке труда будут несколько улучшаться. Комитет ожидает, что в ближайшей перспективе инфляция останется немного ниже 2%, но стабилизируется вокруг 2-процентного целевого уровня в среднесрочной перспективе.

«Ближайшие риски для экономических перспектив выглядят примерно сбалансированными, но комитет внимательно следит за изменением инфляции», — сказано в сообщении.

Ставка по федеральным фондам определяет, по какой цене американские банки и кредитные союзы предоставляют свои избыточные резервы другим финансовым учреждениям на короткий срок. ФРС снижает ставку по федеральным фондам во время экономических спадов и других периодов более низкого роста, чтобы стимулировать экономику и смягчить последствия ее сокращения. Понижение ставки делает деньги (доллары США) дешевле и обеспечивает приток заемных средств в экономику через кредиты всех видов.