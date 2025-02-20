ФРС обеспокоена возможным ускорением инфляции из-за политики Трампа

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) обеспокоено тем, что импортные пошлины и другие экономические планы президента США Дональда Трампа могут замедлить прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) обеспокоено тем, что импортные пошлины и другие экономические планы президента США Дональда Трампа могут замедлить прогресс в возвращении инфляции к целевому уровню в 2%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из протокола январского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

По его итогам Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25-4,5% годовых, при этом данное решение было принято единогласно всеми членами FOMC. Аналитики также не ожидали изменения ставки.

Представители бизнеса со всей страны сообщили представителям ФРС, что они попытаются переложить на потребителей любое повышение расходов, которое будет вызвано введением пошлин, говорится в документе.

Федрезерву сложно оценить влияние планов президента на экономику. В сообщении отмечается, что присутствует "повышенная неопределенность относительно масштабов, сроков и потенциальных экономических последствий возможных изменений в торговой, иммиграционной, фискальной и регуляторной политике".

В своих обсуждениях руководители ФРС ясно дали понять, что "они хотели бы увидеть дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем вносить дополнительные коррективы в целевой диапазон ставки". Они полагают, что им может "потребоваться время" для оценки меняющихся перспектив, следует из протокола.