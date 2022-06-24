О нас

ФРС не может контролировать мировые цены на нефть и еду

ФРС не может контролировать мировые цены на нефть и еду Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции ЦБ) США не может контролировать мировые цены на нефть и большую часть продуктов питания.
Финансы
24 июня 2022 г. 05:22
ФРС не может контролировать мировые цены на нефть и еду

Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции ЦБ) США не может контролировать мировые цены на нефть и большую часть продуктов питания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса США, комментируя ситуацию с ростом инфляции в стране.

Глава ФРС согласился со словами одного из законодателей о том, что в целом инфляция в мире является результатом сочетания множества факторов, в числе которых перебои в цепочках поставок, пандемия, ситуация в Украине. "Некоторые из них (составляющих инфляции – ред.) находятся вне нашего контроля, например цены на нефть и большая часть цен на продукты питания", - сказал он, пояснив позднее, что "цена на нефть устанавливается на мировом уровне".

"В Европе речь гораздо в большей степени идет о ценах на энергоносители и продовольствие... У нас на самом деле очень сильная экономика, хорошо восстановившаяся (от последствий пандемии). Так что наша инфляция в большей степени зависит от спроса, у нас есть инструменты, чтобы регулировать то, что связано со спросом", - отметил глава ФРС. По его словам, инфляция в США является следствием "очень высокого спроса, отчасти вызванного" мерами, которые вынуждены были принимать власти страны для стабилизации экономики в условиях пандемии.

При этом Пауэлл подчеркнул, что ФРС безоговорочно привержена борьбе с инфляцией и снижению ее до целевого показателя в 2%, поднимать который регулятор не планирует. "Я и мои коллеги (в ФРС) ожидаем, что инфляция будет двигаться вниз в течение следующих двух лет, приближаясь к целевому показателю", - пояснил Пауэлл, признав, что на начальном этапе ФРС недооценила инфляцию.

"Инфляция (в США) достигла максимума за 40 лет. С некоторыми (ее составляющими) мы можем разобраться, с чем-то необходимо разбираться на уровне мировых рынков: это цена на нефть и прочее, на это мы повлиять не можем... Мы поднимаем и опускаем базовую ставку, это воздействует на всю экономику (страны) через многие каналы", - констатировал председатель ФРС. Он, в частности, не исключил, что принимаемые меры могут привести к увеличению безработицы в США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Federal Ehtiyatlar Sistemi: “Neft və məhsulların qiymətləri nəzarətdən çıxıb”

Другие новости из категории

Объявлена дата дополнительного аукциона по облигациям Bank BTB
Объявлена дата дополнительного аукциона по облигациям Bank BTB
24 июня 2022 г. 10:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.06.2022)
24 июня 2022 г. 09:27
Государственное агентство занятости выбрало аудитора
Государственное агентство занятости выбрало аудитора
24 июня 2022 г. 09:25
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (24.06.2022)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (24.06.2022)
24 июня 2022 г. 09:09
Цена на золото снизилась пятый день подряд
Цена на золото снизилась пятый день подряд
24 июня 2022 г. 09:04
Кредитование в Нахчыване выросло на 37% 
Кредитование в Нахчыване выросло на 37% 
23 июня 2022 г. 17:15
В Нахчыване среднемесячная заработная плата выросла на 10%
В Нахчыване среднемесячная заработная плата выросла на 10%
23 июня 2022 г. 16:59
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса
В Шуше проходит совместное заседание комитетов Милли Меджлиса
23 июня 2022 г. 15:39
Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне
Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на прежнем уровне
23 июня 2022 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi