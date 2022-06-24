ФРС не может контролировать мировые цены на нефть и еду

Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции ЦБ) США не может контролировать мировые цены на нефть и большую часть продуктов питания.

Федеральная резервная система (ФРС, выполняет функции ЦБ) США не может контролировать мировые цены на нефть и большую часть продуктов питания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг на слушаниях в одном из комитетов Палаты представителей Конгресса США, комментируя ситуацию с ростом инфляции в стране.

Глава ФРС согласился со словами одного из законодателей о том, что в целом инфляция в мире является результатом сочетания множества факторов, в числе которых перебои в цепочках поставок, пандемия, ситуация в Украине. "Некоторые из них (составляющих инфляции – ред.) находятся вне нашего контроля, например цены на нефть и большая часть цен на продукты питания", - сказал он, пояснив позднее, что "цена на нефть устанавливается на мировом уровне".

"В Европе речь гораздо в большей степени идет о ценах на энергоносители и продовольствие... У нас на самом деле очень сильная экономика, хорошо восстановившаяся (от последствий пандемии). Так что наша инфляция в большей степени зависит от спроса, у нас есть инструменты, чтобы регулировать то, что связано со спросом", - отметил глава ФРС. По его словам, инфляция в США является следствием "очень высокого спроса, отчасти вызванного" мерами, которые вынуждены были принимать власти страны для стабилизации экономики в условиях пандемии.

При этом Пауэлл подчеркнул, что ФРС безоговорочно привержена борьбе с инфляцией и снижению ее до целевого показателя в 2%, поднимать который регулятор не планирует. "Я и мои коллеги (в ФРС) ожидаем, что инфляция будет двигаться вниз в течение следующих двух лет, приближаясь к целевому показателю", - пояснил Пауэлл, признав, что на начальном этапе ФРС недооценила инфляцию.

"Инфляция (в США) достигла максимума за 40 лет. С некоторыми (ее составляющими) мы можем разобраться, с чем-то необходимо разбираться на уровне мировых рынков: это цена на нефть и прочее, на это мы повлиять не можем... Мы поднимаем и опускаем базовую ставку, это воздействует на всю экономику (страны) через многие каналы", - констатировал председатель ФРС. Он, в частности, не исключил, что принимаемые меры могут привести к увеличению безработицы в США.