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Французский суд оштрафовал Apple на 1 млн евро

Французский суд оштрафовал Apple на 1 млн евро Парижский суд оштрафовал корпорацию Apple на 1 млн евро за навязывание "несбалансированных условий" для разработчиков приложений.
Финансы
20 декабря 2022 г. 15:40
Французский суд оштрафовал Apple на 1 млн евро

Парижский суд оштрафовал корпорацию Apple на 1 млн евро за навязывание "несбалансированных условий" для разработчиков приложений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило Agence France-Presse.

Суд постановил, что невозможность изменить условия договора с Apple или оспорить блокировку приложения на платформе являются свидетельством "серьезной правовой и экономической незащищенности" разработчиков. Вместе с тем он отклонил 5 жалоб из 11, в том числе о комиссии в 30% за транзакции в магазине AppStore, определив, что ее размер "не является чрезмерным", и отметив, что "такой сбор очень часто встречается как в физической, так и в онлайн-торговле".

Иск против компании был подан еще в 2017 году министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэром. Он обнародовал информацию о судебном разбирательстве в 2018 году после того, как занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия. Политик обвинил крупнейшие американские технологические компании Apple и Google в том, что они "вводят сборы" на продажу на своих платформах приложений французских стартапов и "в одностороннем порядке вносят изменения в контракты".

В марте на 2 млн евро (2,1 млн долларов) во Франции была оштрафована корпорация Google. Суд также потребовал внести изменения в семь пунктов договора о распространении приложений.

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Версия на английском языке Apple fined 1 million euros by French court

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