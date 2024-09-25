Французский оператор связи Orange уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи

Французский оператор связи Orange планирует провести делистинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Французский оператор связи Orange планирует провести делистинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

Решение было принято советом директоров с целью сокращения финансовых и административных издержек, связанных с поддержанием листинга на NYSE и регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Компания также планирует вывести с биржи два выпуска долговых ценных бумаг.

В Orange заявили, что исключение из листинга NYSE не повлияет на клиентов и партнёров компании в США или ее присутствие на американском рынке.

Акции Orange на торгах в Париже в среду дешевеют на 1,3%.