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Французский оператор связи Orange уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи

Французский оператор связи Orange уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи Французский оператор связи Orange планирует провести делистинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).
Финансы
25 сентября 2024 г. 13:10
Французский оператор связи Orange уходит с Нью-Йоркской фондовой биржи

Французский оператор связи Orange планирует провести делистинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении компании.

Решение было принято советом директоров с целью сокращения финансовых и административных издержек, связанных с поддержанием листинга на NYSE и регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Компания также планирует вывести с биржи два выпуска долговых ценных бумаг.

В Orange заявили, что исключение из листинга NYSE не повлияет на клиентов и партнёров компании в США или ее присутствие на американском рынке.

Акции Orange на торгах в Париже в среду дешевеют на 1,3%.

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