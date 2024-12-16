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Французский Canal+ оценили в €3,1 млрд в рамках IPO на Лондонской бирже

Французский Canal+ оценили в €3,1 млрд в рамках IPO на Лондонской бирже Сегодня на Лондонской фондовой бирже (LSE) начались торги акциями французского телеканала Canal+. Первичное размещение акций Canal+ состоялось после того, как французская медиакомпания Vivendi решила выделить его в отдельный актив.
Финансы
16 декабря 2024 г. 16:00
Французский Canal+ оценили в €3,1 млрд в рамках IPO на Лондонской бирже

Сегодня на Лондонской фондовой бирже (LSE) начались торги акциями французского телеканала Canal+. Первичное размещение акций Canal+ состоялось после того, как французская медиакомпания Vivendi решила выделить его в отдельный актив.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в ходе IPO инвесторы на LSE оценили весь Canal+ в 2,6 млрд фунтов (3,1 млрд евро) - это размещение стало крупнейшим IPO на LSE в этом году.

Canal+ вошел в список 50 самых дорогих французских брендов 2023 года, составляемый маркетинговой компанией Kantar. Компания выпускает телевизионные шоу, развлекательные передачи, спортивные трансляции и кинофильмы. Контент Canal+ транслируется в 195 странах мира, компания напрямую присутствует в 52 странах мира, число сотрудников - около 9 тыс.

Первый день торгов в Лондоне акции Canal+ начали со снижения, подешевев в первые часы на 13%. При этом акции Vivendi на Парижской фондовой бирже сегодня подскочили в цене на 30%. Помимо Canal+, компания Vivendi решила выделить в отдельные компании пиар-агентство Havas и издательство Louis Hachette Group, акции которых будут размещены на биржах Амстердама и Парижа соответственно.

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