Французская страховая группа AXA продает "дочку" в Азербайджане

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Бизнесмен Эльхан Гарибли, участвовавший в создании и управлении несколькими страховыми компаниями на рынке Азербайджана, намерен приобрести 100% акций страховой компании AXA Mbask, азербайджанской "дочки" французской страховой группы AXA.

Как сообщает Report, стороны уже подписали предварительное соглашение.

Сделка завершится после одобрения соответствующих органов.

Напомним, что Гарибли начал страховую деятельность с 1992 года в качестве основателя и первого руководителя одноименной компании (Mbask). Он заявил о намерении инвестировать в AXA MBASK.