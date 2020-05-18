Франция и Германия предложили создать фонд восстановления экономики ЕС

Германия и Франция предлагают создать фонд для восстановления европейской экономики общим объемом 500 млрд. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Это (пандемия коронавируса нового типа), и в этом мы едины, является самым тяжелым кризисом в истории ЕС. Такой кризис требует соответствующего ответа", - сказала она. По ее словам, Берлин и Париж хотят действовать вместе с остальными странами Евросоюза, но посредством своей инициативы намерены послать им сигнал о том, что ЕС преодолеет данный кризис и выйдет из него более сильным.

"Мы сказали, что нуждаемся в фонде восстановления (экономики). О том, как может выглядеть этот фонд, Германия и Франция вели активные дискуссии", - добавила Меркель. "Важно быстро восстановить экономику. В этой связи мы хотим создать ограниченный сроками фонд в размере 500 млрд евро, который должен предоставлять средства бюджета ЕС для наиболее пострадавших секторов и регионов", - сообщила канцлер. Средства будут заложены как помощь пострадавшим от кризиса странам в рамках многолетнего финансового плана ЕС. Не исключено, что на практике государствам придется увеличить объем взносов в общеевропейский бюджет.

В совместном заявлении кабминов двух стран говорится о том, что такой фонд будет работать "на основе бюджетных программ ЕС в соответствии с европейскими приоритетами". "Он повысит устойчивость, конвергенцию и конкурентоспособность европейских экономик, ускорит вложение инвестиций, прежде всего, в цифровые и экологические изменения, а также в научные исследования и инновации", - отмечается в документе.

Как подчеркивается в заявлении, "средства фонда будут использоваться целенаправленно для борьбы с пандемией и ее последствиями". "Мы стремимся обеспечить использование бюджетных средств в контексте коронавирусного кризиса настолько быстро, насколько это возможно", - отмечается в нем. В документе говорится также о том, что фонд призван дополнить усилия отдельных государств - членов ЕС и финансовый пакет, по которому Еврогруппа уже достигла согласия.