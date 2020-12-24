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Forbes включил в список миллиардеров глав компаний, разработавших вакцины

Forbes включил в список миллиардеров глав компаний, разработавших вакцины Состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения, значительно выросло
Финансы
24 декабря 2020 г. 10:29
Forbes включил в список миллиардеров глав компаний, разработавших вакцины

Американский журнал Forbes включил глав фармацевтических компаний BioNTech и Moderna в список 50 новых миллиардеров, заработавших состояние в сфере здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные опубликованы в среду на сайте Forbes.

Пандемия коронавируса привела к тому, что состояние глав многих фармацевтических компаний и инвесторов, ориентирующихся на вложения в области здравоохранения, значительно выросло. В первую очередь речь идет о предприятиях, занимающихся "разработкой вакцин, препаратов и медицинского оборудования".

"В общей сложности Forbes в 2020 году удалось обнаружить 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. Наиболее видными новичками этого года стали ученые, которые стоят за двумя наиболее успешными вакцинами от коронавируса - одна из них разработана американской компанией Pfizer и германской биотехнологической компанией BioNTech, а другая - базирующейся в штате Массачусетс компанией Moderna", - отмечается на сайте Forbes.

Так, по сведениям издания, состояние генерального директора и сооснователя BioNTech, немца турецкого происхождения Угура Шахина оценивается в 4,2 млрд долларов США. Француз Стефан Бансель, возглавивший в 2011 компанию Moderna, располагает капиталом в размере 4,1 млрд долларов США. Состояние американских инвесторов Тимоти Спрингера и Роберта Лангера, которые вложили в 2010 году $5 млн и $1,5 млн в развитие Moderna, соответственно оценивается сейчас в 2 млрд и 1,5 млрд долларов США. В список новоиспеченных миллиардеров включены также ряд глав компаний и инвесторов из Китая, Италии, Индии, Канады, Швейцарии, Гонконга, Дании.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, применение которой уже начато в стране. 18 декабря аналогичное одобрение от FDA получила вакцина компании Moderna.

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