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Forbes: Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу

Forbes: Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу Forbes опубликовал второй ежегодный рейтинг 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2023 год.
Финансы
27 июня 2024 г. 06:46
Forbes: Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по дивидендному доходу

Forbes опубликовал второй ежегодный рейтинг 50 богатейших россиян по полученным дивидендам за 2023 год.

Как передает Report со ссылкой на сайт издания, рейтинг возглавил основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чей дивидендный доход оценивается в 177,4 млрд руб. или более $2 млрд.

"Лидером рейтинга вновь стал совладелец нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов. В этом же году Алекперов впервые стал лидером рейтинга богатейших россиян по размеру состояния", - говорится в сообщении.

В Forbes напомнили, что "Лукойл" стал одной из немногих крупнейших российских компаний, которая платила дивиденды как в 2022, так и в 2023 году.

Вторым в рейтинге стал акционер газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей дивидендный доход, по оценкам издания, составил 105 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров акционер химического производителя "Сибур холдинг" Геннадий Тимченко. Дивидендный доход председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги оценивается в 84,6 млрд рублей.

На четвертом и пятом месте расположились основатели "USM" и "Фармстандарт" Алишер Усманов и Виктор Харитонин. Они получили дивидендный доход в размере 79,9 млрд рублей и 77,6 млрд рублей соответственно.

В топ-10 также вошли Леонид Федун (57,1 млрд рублей), Алексей Тайчер (51,5 млрд рублей), Андрей Скоч и его семья (48,9 млрд рублей), Андрей Гурьев и семья (45,8 млрд рублей), а также Владислав Свиблов (36,2 млрд рублей).

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Версия на азербайджанском языке “Forbes”: Vahid Ələkbərov dividend gəlirlərinə görə ən varlı rusiyalıların siyahısında birincidir

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