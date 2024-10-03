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Forbes: Убытки "Газпрома" в 2023 году составили рекордные $6 млрд

Forbes: Убытки "Газпрома" в 2023 году составили рекордные $6 млрд Российская энергетическая компания ПАО "Газпром" возглавила рейтинг самых убыточных компаний РФ по итогам 2023 года.
Финансы
3 октября 2024 г. 04:07
Forbes: Убытки Газпрома в 2023 году составили рекордные $6 млрд

Российская энергетическая компания ПАО "Газпром" возглавила рейтинг самых убыточных компаний РФ по итогам 2023 года.

Об этом Report передает со ссылкой на журнал Forbes.

Согласно рейтингу, подготовленному изданием, чистый убыток "Газпрома" за 2023 год составил 583,1 млрд рублей (свыше $6,1 млрд). Отмечается, что за неделю с момента опубликования отчетности о финансовых результатах "Газпрома" по итогам отчетного периода стоимость его акций снизилась на 6% - до 154 рублей (около $1,6). Журнал сообщает, что это первый убыток компании за 25 лет.

Второе место в рейтинге занимает Амурский газохимический комплекс, чей чистый убыток по итогам прошлого года составил 71,9 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Ozon с чистым убытком в размере 42,7 млрд рублей за 2023 год.

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