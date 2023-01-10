Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году

Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году, его возглавили основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов и его семья.

Журнал Forbes составил рейтинг 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2022 году, его возглавили основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов и его семья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, состояние Мордашова и его семьи за прошлый год уменьшилось на 11,1 млрд, до 18,4 млрд долларов. Российская черная металлургия стала одной из наиболее пострадавших от западных санкций отраслей, отметили в Forbes.

На втором месте рейтинга - основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, состояние которой за год сократилось на 8,3 млрд, до 4,7 млрд долларов. Тройку лидеров рейтинга замыкает Олег Тиньков. Состояние предпринимателя, продавшего в апреле Владимиру Потанину пакет акций TCS Group, по оценке Forbes, не дороже чем за 260 млн, сократилось на 5,9 млрд, до 0,87 млрд долларов.

По данным издания, в десятку самых обедневших бизнесменов России также вошли Роман Абрамович (его состояние снизилось на 5,6 млрд, до 8,7 млрд долларов), глава и основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов (-5,1 млрд, до 21 млрд), Леонид Федун и его семья (-4,2 млрд, до 7,5 млрд), основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг (-4,1 млрд, до 5,2 млрд), акционер "Новатэка" Геннадий Тимченко (-3,97 млрд, до 20,8 млрд), председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон (-3,3 млрд, до 24,4 млрд), а также председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин (-2,8 млрд, до 3,4 млрд долларов).