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Forbes: Рост криптовалюты и госдолга угрожают стабильности доллара США

Forbes: Рост криптовалюты и госдолга угрожают стабильности доллара США Приток капитала в криптовалюту и беспрецедентная скорость увеличения размера государственного долга США создают долговую спираль, угрожая стабильности "долларовых активов" и финансовой системе США.
Финансы
5 марта 2024 г. 21:00
Forbes: Рост криптовалюты и госдолга угрожают стабильности доллара США

Приток капитала в криптовалюту и беспрецедентная скорость увеличения размера государственного долга США создают долговую спираль, угрожая стабильности "долларовых активов" и финансовой системе США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на мнения экспертов.

"Государственный долг США растет на 1 трлн долларов каждые 100 дней, неудивительно, что сделки по "обесцениванию долга" закрываются на исторически максимальных уровнях. Для примера: золото 2077 долларов за унцию и 67,734 доллара за биткойн", - приводит журнал слова управляющего директора и главного инвестиционного стратега Банка Америки Майкла Харнетта.

Аналитик также отметил, что ожидает "ошеломительного роста" котировок биржевых инвестиционных фондов биткойн-ETF в 2024 году отчасти из-за "краха доллара США". Таким образом создается самоподдерживающийся процесс долговой спирали, где высокая скорость прироста госдолга провоцирует отток ликвидности из "долларовых активов" в криптовалюту и золото, еще сильнее увеличивая государственный долг.

Forbes также приводит мнение профессора Уортонской школы бизнеса Жуау Гомеша, который выступил с утверждением, что растущий государственный долг может ввергнуть США в финансовый кризис в 2025 году и сорвать работу следующей администрации Соединенных Штатов.

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